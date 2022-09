Fortnite x Dragon Ball: problemi con la Nuvola Speedy, Epic permette a tutti il rimborso

Avete acquistato il deltaplano "Nuvola Speedy" nel corso dell'evento Fortnite x Dragon Ball Super? Sappiate allora che, per via di alcune problematiche, potrete richiedere il rimborso per un periodo di tempo superiore rispetto a quello di tutti gli altri acquisti nel negozio oggetti.

A dare la comunicazione è stata proprio Epic Games con un avviso nel gioco apparso a coloro i quali hanno aggiunto la Nuvola Kinto al loro armadietto.

Ecco di seguito il messaggio degli sviluppatori:

"Abbiamo notato alcuni possibili problemi con questo oggetto estetico. Se il tuo acquisto non ti soddisfa più, puoi chiedere un rimborso in qualsiasi momento prima del 30 settembre 2022 utilizzando il processo all'interno del gioco (non sono richiesti gettoni di rimborso). Grazie per aver giocato!"

Al momento non è chiaro quali siano i problemi riscontrati con il deltaplano ispirato alla nuvola gialla di Goku, ma la situazione ha spinto il team di sviluppo a prendere un importante provvedimento. A differenza di tutti gli altri oggetti, infatti, questo deltaplano potrà essere rimborsato per un periodo di tempo esteso (si parla di più di un mese) e senza impatti sui gettoni di rimborso, ovvero la valuta che si consuma al momento della richiesta di reso e che si ricarica una volta all'anno.

In attesa di saperne di più sui motivi che hanno spinto Epic Games ad una scelta simile, vi ricordiamo che, secondo fonti molto affidabili, Spider Gwen potrebbe far parte del Battle Pass di Fortnite Capitolo 3 Stagione 4.