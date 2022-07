Fortnite x Dragon Ball: nuovi rumor sull'evento, si parla di 4 skin

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato dei leak di Fortnite Capitolo 3 a tema Dragon Ball, i quali suggeriscono l'arrivo di un evento a tema per via della presenza delle capsule della Capsule Corporation nel gioco. A rincarare la dose ci pensa un content creator, che ha diffuso qualche dettaglio in più sulla collaborazione.

Un recente tweet di MidaRado, condiviso anche dai più affidabili insider del battle royale di Epic Games, parla di un evento che sarà caratterizzato principalmente dall'approdo nel negozio di quattro costumi legati alla serie di anime e manga. Probabilmente, quindi, assisteremo ad un'iniziativa molto simile a quella vista con Naruto in tempi recenti, con la capsula che verrà inserita nel gioco come gadget, magari con una funzionalità simile al Fortatile. Purtroppo non conosciamo l'identità dei quattro personaggi, ma quasi sicuramente troveremo le skin di Goku, Bulma e Vegeta e i due guerrieri Z potrebbero includere emote attraverso le quali trasformarsi in Super Saiyan. Per quello che riguarda invece i deltaplani, è difficile che Epic decida di non sfruttare questa opportunità per proporre la nuvola Speedy.

Per chi non conoscesse la fonte dei rumor, si tratta di un content creator partner di Epic Games che ha collaborato anche con un importante portale videoludico tedesco: insomma, è improbabile si tratti del solito utente in cerca di visibilità.

