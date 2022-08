Fortnite X Dragon Ball Super, arriva il Torneo del Potere: scontri e ricche ricompense

Non ci troveremmo nel mondo di Goku e compagni se non fosse previsto uno speciale torneo in cui competere! Ecco dunque che tra le attività del crossover Fortnite X Dragon Ball Super debutta anche il nuovo Torneo del Potere.

Il prossimo giovedì 18 agosto 2022, la playlist competitiva del battle royale accoglierà infatti, in tutte le regioni, una nuova sfida. Nello specifico, parliamo di un torneo di Battaglia reale a coppie, con i partecipanti che potranno aggiudicarsi diverse ricompense. Di seguito, trovate i dettagli:

Migliore 50% nella classifica principale: emoticon Vegeta infuriato ;

; 8 punti guadagnati nella classifica principale: icona stendardo Ideogramma di Goku ;

; 3 punti guadagnati dalle eliminazioni con un'Onda energetica: spray Beerus che mangia;

Per poter ambire alla conquista delle ricompense, i giocatori potranno affrontarea Fortnite entro una finestra temporale di. Le tempistiche esatte sono al momento indicate all'interno del gioco, nella scheda. Per poter prendere parte al Torneo del Potere, i giocatori devono avere attivato l'autenticazione a due fattori ed avere unCon la pubblicazione dei due trailer dell'evento Dragon Ball Super X Fortnite , ha preso ufficialmente il via l'attesissimo cross-over, che ha portato Goku, Vegeta, Beerus e Bulma all'interno dell'isola di gioco.