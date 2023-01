Fortnite X Dragon Ball Super, arrivano Gohan e Piccolo: i dettagli su skin e accessori

Dopo lo straordinario successo riscosso lo scorso anno, torna l'evento a tema Dragon Ball Super in Fortnite: Battaglia Reale. Per l'occasione, i personaggi di Gohan e Piccolo saranno i protagonisti assoluti.

All'interno del Negozio Oggetti del free to play, sono infatti già disponibili i costumi ispirati ai due combattenti di Dragon Ball, accompagnati da tantissimi oggetti a tema. Ecco tutti i dettagli:

Costume Son Gohan

Il set consente di utilizzare l'emote integrata Caricamento di Gohan per passare allo stile Super Saiyan e rendere il proprio eroe ancora più temibile. Incluso nel pacchetto, troviamo inoltre il Dorso decorativo Mantello di Gohan. Per completare il set, sono disponibili i seguenti accessori:

Piccone Ascia bestiale di Gohan ;

; Reattivo : irradia fulmini quando colpisce un punto debole;

: irradia fulmini quando colpisce un punto debole; Deltaplano Capsula n. 576;

Costume di Piccolo Con l'emote integrata Caricamento di Piccolo, il costume di Piccolo adotta lo stile Risveglio della potenza di Piccolo. Incluso nel pacchetto, troviamo il Dorso decorativo Mantello e turbante, mentre il negozio oggetti consente di acquistare i seguenti accessori:

Dorso decorativo Simbolo demoniaco ;

; Piccone Casa portatile ;

; Deltaplano Aeromobile dell'Esercito del Red Ribbon;

A partire da oggi, l'evento a temadebutta in-game grazie all' aggiornamento 23.30 di Fortnite: Battaglia Reale . L'iniziativa dedicata all'opera di Akira Toiyama resterà disponibile per un periodo di tempo limitato, con termine fissato per il giorno di pubblicazione dell'update 23.40 del free to play.