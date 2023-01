Fortnite x Dragon Ball Super, al via la nuova collaborazione: ecco la data!

Dopo essersi premurati di aggiornare Fortnite su iOS per vietare le vendite in V-Bucks, i vertici di Epic Games rinsaldano la loro partnership con Toei Animation si preparano a lanciare la nuova collaborazione a tema Fortnite x Dragon Ball Super.

L'immagine condivisa da Epic per preannunciare l'imminente ritorno di Goku e Vegeta nella dimensione free to play dello sparatutto battle royale più famoso del pianeta ci immerge nelle atmosfere di questa collaborazione che, come per ogni altro evento crossover di Fortnite, s'accompagnerà a tante sorprese per gli esploratori dell'isola.

Il post social di Epic Games non entra nel merito dei contenuti in arrivo, anche se non serve trasformarsi in Super Saiyan di Quinto Livello per ipotizzare l'ingresso nel Negozio di tante skin e personalizzazioni a tema con i protagonisti di Dragon Ball Super.

La nuova fase ingame di Fortnite Capitolo 4 dedicata ai personaggi, alle atmosfere e agli eventi dell'anime di Toei Animation partirà ufficialmente domani, martedì 31 gennaio, con l'arrivo di Fortnite x Dragon Ball Super. In attesa di stilare l'elenco completo delle aggiunte e delle sorprese previste da questa collaborazione, vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento su chi è il più forte giocatore di Fortnite in Italia.