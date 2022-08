Fortnite x Dragon Ball Super: come completare tutte le sfide Addestramento Forza

Continua ad essere attivo il nuovo evento Fortnite X Dragon Ball Super, le cui sfide permettono di ottenere tantissime ricompense gratuite, tra le quali troviamo anche il deltaplano Drago Shenron. Scopriamo insieme come fare per completare gli incarichi facenti parte del set Addestramento Forza.

Di seguito trovate una serie di consigli e trucchi utili per velocizzare il completamento degli incarichi Addestramento Forza di Fortnite x Dragon Ball Super:

Completa incarichi di Addestramento Forza (0/3) - Ricompensa: Sfera del Drago con 3 stella

Se volete sbloccare gratuitamente il deltaplano del Drago Shenron in Fortnite x Dragon Ball, sappiate che occorre portare a termine almeno tre delle sfide che trovate qui sotto per entrare in possesso della terza delle sette Sfere del Drago.

Spingi massi giganti o tronchi di legname (0/500) - Ricompensa: 3 milioni di Punti Forza del pass di Dragon Ball

Il metodo più rapido per completare questo incarico è quello di recarsi poco più a sud di Tana Strana, poiché in questo luogo della mappa c'è un'elevata concentrazione di alberi il cui tronco può essere fatto rotolare. Disturggete gli alberi a picconate e poi, quando il tronco è caduto, continuatelo a spostare aiutandovi con lo strumento da raccolta. In alternativa, individuate una delle rocce sferiche in giro per la mappa e distruggete il piccolo masso che le blocca, così da farle rotolare giù.

Distruggi 10 oggetti con una singola Onda energetica (0/1) - Ricompensa: 5 milioni di Punti Forza del pass di Dragon Ball

Questa sfida è particolarmente semplice, poiché il potere distruttivo dell'Onda Energetica permette di distruggere senza problemi il numero di oggetti richiesto dalla sfida. Se volete andare sul sicuro, avvicinatevi ad un edificio e sparategli contro: al suo interno vi sono così tanti oggetti di piccole dimensioni che raggiungerete sicuramente l'obiettivo.

Usa l'Onda energetica per distruggere un'auto piccola (0/1) - Ricompensa: 3 milioni di Punti Forza del pass di Dragon Ball

Non si tratta di un obiettivo molto complesso: procuratevi un'Onda Energetica e sparatela su una qualsiasi automobile per distruggerla.

Usa l'Onda energetica per distruggere un semi-articolato grande (0/1) - Ricompensa: 3 milioni di Punti Forza del pass di Dragon Ball

Si tratta di una sfida identica alla precedente, ma questa volta il vostro obiettivo è un semi-articolato grande, ovvero un camion come quello Slurp o quello dell'immondizia.

Danneggia avversari in una partita singola (0/1.000) - Ricompensa: 4 milioni di Punti Forza del pass di Dragon Ball

Questa sfida è composta da tre fasi, ciascuna delle quali chiede ai giocatori di infliggere un determinato quantitativo di danni nel corso di una sola partita. Per semplificarvi la vita, potete provare ad atterrare in corrispondenza della navicella spaziale di Darth Vader, poiché lui e i suoi Stormtrooper vengono conteggiati come avversari e, trattandosi di un boss, la sua barra della salute è così generosa da permettere di accumulare senza troppi problemi anche 1.000 punti danno. Sappiate che la posizione di Darth Vader varia da partita a partita e per trovarlo basta seguire i movimenti della navicella durante la sequenza sul Bus della Battaglia. Un altro modo molto semplice per completare l'incarico nella sua ultima fase consiste nell'eliminare uno Squalo Bottino, che ha esattamente 1.000 punti vita e può essere trovato solitamente ai confini della mappa.

