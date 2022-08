Fortnite x Dragon Ball Super: come completare tutte le sfide Riscaldamento

Come avrete sicuramente letto sulle nostre pagine, Epic Games ha dato il via all'attesissimo evento di collaborazione tra Fortnite Capitolo 3 e Dragon Ball Super. Se volete ottenere tutte le ricompense gratis dell'evento, ecco alcuni consigli per completare le sfide Riscaldamento, utili per sbloccare la prima Sfera del Drago.

Ecco una serie di consigli per velocizzare il completamento delle sfide Riscaldamento di Fortnite x Dragon Ball Super:

Completa incarichi di Riscaldamento (0/3) - Ricompensa: Sfera del Drago con 1 stella

Se volete sbloccare gratuitamente il deltaplano del Drago Shenron in Fortnite Capitolo 3, dovete completare almeno tre delle sfide che trovate qui sotto per entrare in possesso di una delle sette Sfere del Drago.

Apri capsule della Capsule Corp (0/2) - Ricompensa: 3.000 punti del pass di Dragon Ball

Tra le varie caratteristiche dell'evento Fortnite x Dragon Ball Super troviamo anche la comparsa in giro per la mappa delle capsule della Capsule Corporation di Bulma. Si tratta di enormi forzieri segnalati anche sulla mini-mappa con una piccola icona: basta interagire con uno qualsiasi di questi oggetti, che fungono da forzieri, per trovare l'Onda Energetica e la Nuvola Speedy, ovvero i gadget mitici dell'evento. Aprite due di questi contenitori, anche in partite diverse, per completare la sfida.

Raccogli la Nuvola d'Oro o l'Onda Energetica in partite diverse (0/5) - Ricompensa: 4.000 punti del pass di Dragon Ball

Per completare questo incarico occorre raccogliere uno dei due oggetti di Fortnite x Dragon Ball Super, ovvero la Kamehameha o la Nuvola d'Oro, in cinque diverse partite. Potete procurarvi gli oggetti acquistandoli da Bulma, interagendo con una capsula, spendendo i lingotti presso un distributore oppure rubandoli ad un avversario dopo averlo eliminato.

Visita un'area di addestramento conosciuta (0/1) - Ricompensa: 3.000 punti del pass di Dragon Ball

Tra le isole ad est di Santuario vi è anche un isolotto dalle dimensioni contenute che ospita la Kame House, ovvero la casa del Genio delle Tartarughe. Atterrate in prossimità del piccolo edificio per completare la sfida.

Acquista un oggetto da un distributore automatico di Dragon Ball (0/1) - Ricompensa: 2.000 punti del pass di Dragon Ball

Per il completamento di questa missione non dovete fare altro che acquistare la Nuvola Speedy o l'Onda Energetica presso uno dei tre distributori legati all'evento che Epic Games ha posizionato in altrettante aree della mappa. Potete trovare i ditributori automatici degli oggetti di Fortnite x Dragon Ball Super ad ovest di Crocevia Conici, a nord-ovest di Bobine Brulle e a sud di Tana Strana.

Distruggi oggetti con una onda Energetica (0/100) - Ricompensa: 5.000 punti del pass di Dragon Ball

Si tratta di una sfida particolarmente semplice, poiché chiede al giocatori di utilizzare l'Onda Energetica per distruggere qualsiasi elemento dello scenario. Dal momento che l'obiettivo è quello di colpire 100 oggetti, il metodo più rapido per completare la sfida è quello di concentrarsi sugli edifici, all'interno dei quali vi sono spesso numerosi oggetti di piccole dimensioni. Se non riuscite a raggiungere l'obiettivo in una partita, sappiate che potete completare il resto della sfida in un altro match.

Distanza percorsa su una Nuvola d'Oro (0/1.500) - Ricompensa: 5.000 punti del pass di Dragon Ball

Anche questa è una missione piuttosto semplice, poiché non occorre fare altro che continuare ad utilizzare la Nuvola Speedy fino a coprire una distanza complessiva di 1.500 metri. Il metodo più veloce per completare l'incarico è quello di atterrare alla Kame House, acquistare la Nuvola Speedy da Bulma e spiccare il volo verso il bordo della mappa: in questo modo resterete alla larga dagli avversari e potrete continuare a volare con la nuvola gialla fino a raggiungere l'obiettivo della sfida.

Guarda Dragon Ball Super nel Festival degli episodi di Dragon Ball Super (0/1) - Ricompensa: 2.000 punti del pass di Dragon Ball

Per completare questa semplicissima sfida basta seguire i nostri consigli su come raggiungere l'isola di Fortnite sulla quale guardare gli episodi di Dragon Ball Super gratis. In alternativa, potete raggiungere l'Isola Creativa con il codice 1356-5236-0901 e attendere che la missione si completi da sola.

