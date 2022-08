Fortnite X Dragon Ball Super, gameplay e trailer: reveal a brevissimo, ecco data e orario

Con l'inaspettato annuncio di un grande evento a tema Dragon Ball in Fortnite: Battaglia Reale, il celebre free to play è pronto a scatenare il potere delle Sfere del Drago sull'isola di gioco.

Da parte sua, il team di Epic Games non perde l'occasione per stuzzicare la curiosità del pubblico, confermando che ben presto sarà possibile assistere alla pubblicazione di due video dedicati. Uno di questi, in particolare, presenterà il gameplay dell'evento Fortnite X Dragon Ball Super, mentre un secondo trailer introdurrà la collaborazione tra il free to play e l'universo di Akira Toriyama.



Come potete verificare dalle anteprime dedicate ai due filmati - disponibili in apertura e in calce a questa news -, entrambi i video diverranno disponibili a breve. L'appuntamento è infatti fissato per la giornata di domani, martedì 16 agosto 2022, alle ore 10:00 in punto del fuso orario italiano. Al momento, nessun indizio è stato invece offerto su quelli che saranno i contenuti proposti dall'evento a tema Dragon Ball Super che prenderà presto il via all'interno di Fortnite: Battaglia Reale.



Stando alle indiscrezioni emerse nel corso degli ultimi giorni, pare tuttavia che il pubblico non dovrà attendere molto per saperne di più. Sembra infatti che l'inizio dell'evento Fortnite X Dragon Ball Super sia in programma già per il pomeriggio di martedì 16 agosto 2022.