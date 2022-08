Fortnite X Dragon Ball Super, Goku è arrivato: ecco i trailer dell'atteso cross-over!

Mentre Fortnite: Battaglia Reale è offline in vista della pubblicazione dell'aggiornamento 21.40, Epic Games presenta ufficialmente il nuovo evento speciale in programma per l'isola di gioco.

Attesissimo dal pubblico, è infatti ora disponibile il trailer del grande evento dedicato a Dragon Ball Super, con i personaggi e l'immaginario di Akira Toriyama pronto a scatenarsi all'interno del free to play. Per l'occasione, il team di Fortnite ha deciso di pubblicare ben due video dedicati al cross-over. Il primo, che potete visionare direttamente in apertura a questa news, offre una panoramica generale dell'evento, che vedrà Goku e compagni invadere l'isola di Fortnite: Battaglia Reale.

Con il secondo trailer, che potete trovare in calce a questa news, Epic Games introduce invece quello che sarà il gameplay dell'evento cross-over a tema Dragon Ball Super. Onde energetiche, nuvole speedy e Super Saiyan sono pronti a esordire all'interno del battle royale, accompagnati ovviamente dal Dragon Shenron. La rivoluzione portata da Vegeta, Trunks, Goku e compagni prenderà il via già nel corso della giornata di oggi, con il debutto dell'evento Dragon Ball Super X Fortnite atteso per la giornata di oggi, martedì 16 agosto 2022.

Siete pronti a dare la caccia alle Sfere del Drago a bordo della vostra sfrecciante nuvola speedy?