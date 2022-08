Fortnite x Dragon Ball Super: trucchi e consigli per completare gli incarichi Allenamento

Se state cercando di sbloccare il Drago Shenron nel corso dell'evento Fortnite X Dragon Ball Super, allora è probabile che abbiate bisogno di qualche suggerimmento per completare rapidamente il set di incarichi Addestramento.

Di seguito trovate una serie di consigli e trucchi utili per velocizzare il completamento degli incarichi Allenamento di Fortnite x Dragon Ball Super:

Completa incarichi di Allenamento (0/3) - Ricompensa: Sfera del Drago con 2 stelle

Come per gli altri set di sfide, completando tre incarichi qualsiasi di quelli che trovate qui sotto, potrete aggiungere anche la seconda delle sette Sfere del Drago alla collezione, così da sbloccare il deltaplano gratis del Drago Shenron in Fortnite Capitolo 3.

Unisciti a una Battaglia VS in partite diverse (0/2-5-10) - Ricompensa: 2.000 punti del pass di Dragon Ball

Durante l'evento Fortnite x Dragon Ball Super, in giro per la mappa si possono trovare tabelloni simili a quelli che si utilizzano solitamente per accettare taglie. In questo caso, i tabelloni mostrano l'immagine di Goku e Vegeta e basta interagire con uno di essi per cercare un avversario da affrontare in un combattimento testa a testa. Per completare la sfida, divisa in tre fasi, occorre interagire con i tabelloni in partite diverse. Uno dei tabelloni per la Battaglia VS si trova a nord-ovest di Laguna Languida, area della mappa conosciuta fino a qualche giorno fa con il nome di Daily Bugle.

Infliggi danni a un giocatore nemico prima di subirne in partite diverse (0/3) - Ricompensa: 3.000 punti del pass di Dragon Ball

Anche questa sfida non è particolarmente complessa, poiché occorre danneggiare un nemico prima che possa colpirvi in tre partite diverse. Cercate di non farvi notare dal nemico, magari nella confusione delle fasi iniziali di una partita, e colpitelo con una qualsiasi arma. Ripetete il procedimento in altri due match e avrete completato l'incarico.

Danneggia giocatori nemici con l'Onda Energetica (0/300) - Ricompensa: 4.000 punti del pass di Dragon Ball

Questo incarico di Fortnite x Dragon Ball Super coinvolge uno dei due gadget mitici dell'evento, ovvero l'Onda Energetica. Procuratevi la fortissima arma da una Capsula, da un distributore o acquistandola da Bulma alla Kame House e colpite qualsiasi avversario per accumulare i danni utili al completamento della sfida. Nel caso in cui doveste eliminare avversari con lo scudo, saranno sufficienti due uccisioni per completare la missione.

Vinci una Battaglia VS (0/1-3) - Ricompensa: 5.000 punti del pass di Dragon Ball

Per il completamento di questo incarico occorre seguire gli stessi consigli della sfida precedente, ma in questo caso non basta solo accettare un incontro di Battaglia VS, poiché serve anche uscirne vincitori. La sfida è divisa in due fasi: la prima chiede di vincere un incontro, la seconda richiede tre vittorie.

