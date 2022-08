Fortnite x Dragon Ball: il trailer leak mostra i primi personaggi e le skin

iFireMonkey, celebre leaker e dataminer di Fortnite, ha pubblicato il primo trailer di Fortnite x Dragon Ball, il reveal è previsto per martedì 16 agosto alle 10:00 ma il video è già stato diffuso sui social, in attesa che Epic Games lo pubblichi ufficialmente.

Il filmato permette di dare uno sguardo ad alcune skin tra cui Goku, Vegeta, Lord Beerus e Bulma, idealmente ci saranno anche altri contenuti tratti da Dragon Ball Super, secondo i dataminer oltre alle sfide di Dragon Ball non mancheranno novità come un Bus della Battaglia personalizzato e ricompense esclusive.

Il crossover Fortnite x Dragon Ball inizia il 16 agosto alle 15:00, in mattinata però Epic Games svelerà tutti i dettagli rivelando le sfide, le ricompense ed i bonus previsti per i giocatori. Fortnite non è nuovo a collaborazioni con popolari serie manga e anima (pensiamo ad esempio a Naruto) ma è vero che l'arrivo di Dragon Ball in Fortnite rappresenta indubbiamente una grande attrattiva, parliamo della serie giapponese più amata e seguita nel mondo insieme a One Piece, con milioni di lettori e spettatori in tutto il mondo.

Lo sapevate? Anche Eminem potrebbe arrivare in Fortnite come parte di una nuova collaborazione ma per il momento tutto tace da parte di Epic Games.