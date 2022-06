Fortnite X Fall Guys: come sbloccare la skin gratis Maggiore Mancake e 3.800 Kudos

Ancor prima dell'annuncio ufficiale da parte di Epic Games, Fall Guys Ultimate Knockout ha accolto l'evento "Sfida all'ultima corona", il quale segna l'inizio della prima collaborazione con Fortnite Capitolo 3 e mette in palio un bel po' di ricompense gratuite per entrambi i free to play.

Potete consultare la schermata dell'evento direttamente in Fall Guys, premendo la freccia su della croce direzionale nel menu principale. Qui è possibile dare uno sguardo all'elenco di sfide attraverso le quali i giocatori potranno accaparrarsi per un periodo di tempo limitato una piccola collezione di oggetti in Fortnite Capitolo 3 e un gruzzoletto di monetine viola - i Kudos - in Fall Guys Ultimate Knockout.

Queste sono le sfide da completare entro i prossimi 12 giorni:

Partecipa a 100 round di qualsiasi spettacolo - Ricompensa: 1.200 Kudos

Partecipa a 70 round di qualsiasi spettacolo - Ricompensa: 1.000 Kudos

Partecipa a 40 round di qualsiasi spettacolo - Ricompensa: 800 Kudos

Partecipa a 20 round di qualsiasi spettacolo - Ricompensa: 500 Kudos

Partecipa a 10 round di qualsiasi spettacolo - Ricompensa: 300 Kudos

Ecco invece l'elenco delle ricompense che si possono sbloccare in Fortnite al completamento delle missioni:

Dorso decorativo "Piastratore"

Strumento da raccolta "Sweet Clementine"

Spray "Piena carica!"

Emote "Carico d'amore"

Costume "Maggiore Mancake"

Va precisato che i round di Fall Guys Ultimate Knockout non corrispondono alle partite, ma ai mini-giochi che si affrontano nel corso di un match. Questo significa che durante una partita di Fall Guys potreste affrontare anche cinque diversi round, facendo un bel po' di progressi nella sfida.

Per ottenere tutte le ricompense di Fortnite Capitolo 3, assicuratevi di aver associato tutte le vostre piattaforme allo stesso account Epic Games che utilizzate anche per giocare a Fall Guys. A tal proposito, vi consigliamo di dare uno sguardo alla guida su come abilitare il cross-save nella versione gratis di Fall Guys, così da condividere i progressi su PC e console.

Avete già completato le sfide di The Nindo, l'evento di Fortnite dedicato a Naruto?