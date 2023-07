Fortnite x Futurama: la collaborazione è disponibile con skin e armi

Sebbene sia ormai da anni che gli insider parlano del possibile arrivo dei Griffin in Fortnite Capitolo 4, l'ultimo aggiornamento del battle royale gratis ha invece introdotto una collaborazione con Futurama.

La patch pubblicata questa mattina ha ufficialmente dato il via all'evento dedicato all'irriverente serie animata, la cui nuova serie è da pochissimo approdata nella libreria di Disney Plus. Al centro della collaborazione troviamo ovviamente le skin, visto che i giocatori possono acquistare i bundle dedicati a Fry, Leela e Bender. Ciascun personaggio ha il suo costume con tanto di stile aggiuntivo, dorso decorativo e strumento da raccolta che cita momenti della serie o altri personaggi come Mordicchio, che è lo zaino di Leela. In aggiunta, sarà acquistabile nel negozio anche un deltaplano raffigurante l'iconica navicella con cui i protagonisti della serie viaggiano da un pianeta all'altro, la Planet Express, e un'emote dedicata a Zoidberg.

Sebbene l'evento non introduca un pass o sfide a tempo, i giocatori possono trovare la pistola a raggi di metallo scintillante di Bender in giro per la mappa o acquistarla da Bender, che si aggira per l'isola come NPC.

