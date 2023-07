Fortnite x Futurama: come ottenere la pistola a raggi di metallo scintillante di Bender

Come ormai ben saprete, il nuovo aggiornamento di Fortnite Capitolo 4 ha ufficialmente dato il via ad una collaborazione con Futurama, la quale prevede sia contenuti estetici che un'interessante novità in game. Stiamo parlando della pistola a raggi di metallo scintillante di Bender, un'arma che può essere trovata in uno specifico luogo dell'isola.

Come la quasi totalità delle armi del battle royale gratis, la pistola a raggi speciale di Futurama può essere trovata in giro: questo significa che, con un po' di fortuna, potreste raccogliere l'arma in questione direttamente a terra o magari trovarla all'interno di un forziere, in un Lama delle scorte o dei rifornimenti aerei nelle fasi avanzate di una partita. Sappiate però che esiste anche un secondo metodo per ottenere l'arma, molto utile poiché consente agli utenti di mettere le mani sulla pistola con certezza assoluta e senza dover sottostare alla componente randomica del free to play.

Il metodo in questione consiste nel trovare Bender, che con la patch è entrato a far parte dei personaggi che si possono incontrare nel mondo di gioco. Il furbo robot di Futurama si aggira per il pontile a sud di Mega City: vi basterà raggiungere l'area e sulla mini-mappa apparirà l'icona del personaggio, così che possiate trovarlo in un batter d'occhio. Interagendo con Bender potrete decidere se assoldarlo come mercenario al costo di 200 Lingotti d'Oro oppure se acquistare la pistola a raggi di metallo scintillante di Bender a 600 Lingotti d'Oro.

Il funzionamento di questa particolare arma energetica mitica è molto semplice: è sufficiente tenere premuto il grilletto (o il tasto sinistro del mouse per far fuoco su PC) affinché l'arma emetta un potente raggio viola che continua ad infliggere ingenti danni al bersaglio. Occorre però tenere sott'occhio l'indicatore viola a destra del mirino, poiché l'arma tende a surriscaldarsi molto in fretta ed è preferibile evitare che la barra si carichi al 100%, visto che diverrebbe inutilizzabile per diversi secondi, abbastanza da farvi ammazzare.

