Fortnite x GeForce NOW: come sbloccare il piccone gratis Dish-stroyer

Dopo aver assistito ad un mini-evento in collaborazione con Xbox Cloud Gaming, Epic Games annuncia un'altra iniziativa del genere per il suo Fortnite Capitolo 3 che vede protagonista GeForce NOW, il servizio di gaming in streaming targato Nvidia.

L'iniziativa in questione permetterà a tutti i giocatori del battle royale gratis di seguire una semplicissima procedura grazie alla quale sarà possibile ottenere un esclusivo piccone da sfoggiare sia nelle modalità competitive che in quelle cooperative di Salva il Mondo. Ci riferiamo allo strumento da raccolta Dish-stroyer, il quale può essere sbloccato solo ed esclusivamente attraverso l'utilizzo del servizio Nvidia GeForce NOW. Esattamente come la versione Xbox Cloud Gaming, Fortnite su GeForce NOW può essere avviato senza costi aggiuntivi, dal momento che l'abbonamento al servizio ha il solo scopo di migliorare la qualità visiva e velocizzare i tempi di attesa prima di entrare in gioco.

Per poter ottenere l'oggetto esclusivo non occorre fare altro che avviare una sola volta Fortnite tramite il servizio. Per far ciò, effettuate l'accesso al sito ufficiale di Nvidia GeForce NOW e, se non avete un account, createne uno. A questo punto accedete alla libreria del servizio e avviate Fortnite Battaglia Reale: vi verrà chiesto di accedere al vostro account Epic Games Store, così da poter avviare il gioco attraverso il launcher degli sviluppatori. Avviate quindi il gioco e accedete ai menu per accaparrarvi il piccone.

Va precisato che l'iniziativa sarà valida solo nel periodo compreso tra il 21 luglio 2022 alle ore 16:00 e il 5 agosto 2022 alle ore 05:59 del fuso orario italiano. Chiunque soddisferà i requisiti per ottenere il piccone, potrà ricevere l'oggetto il prossimo 11 agosto 2022 all'avvio del gioco. Non preoccupatevi quindi se il Dish-stroyer non apparirà subito nel vostro inventario.

