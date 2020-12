Fortnite x God of War: come sbloccare gratis lo stile Corazzato di Kratos

Confermando i leak pubblicati dai dataminer nel corso degli ultimi giorni, il protagonista di God of War è approdato nel negozio oggetti di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 con un intero set di elementi cosmetici che richiamano armi e personaggi visti nell'esclusiva PS4. La skin include anche uno stile esclusivo che solo alcuni possono sbloccare.

Come sbloccare Kratos in Fortnite

Se volete ottenere la versione corazzata di Kratos dovete innanzitutto sbloccare la versione "standard" del personaggio, che può essere acquistata nel negozio oggetti da qualsiasi giocatore del battle royale su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Android. Esistono due diverse opzioni d'acquisto, dal momento che il costume può essere comprato singolarmente o in bundle, risparmiando così un bel po' di V-Buck ed entrando in possesso di tutti gli oggetti facenti parte del set Spergiuro.

Ecco di seguito gli oggetti disponibili nel negozio a tema God of War:

Kratos, Costume Serie leggende dei videogiochi (include il dorso decorativo Testa di Mimir): 1.500 V-Buck

Ascia del Leviatano, Strumento da raccolta Serie leggende dei videogiochi (include emote integrata Scoppio Glaciale): 1.000 V-Buck

Scudo del Guardiano, Deltaplano Serie leggende dei videogiochi: 800 V-Buck

Bundle Kratos (contiene tutti gli oggetti elencati sopra, permette di risparmiare 1.100 V-Buck): 2.200 V-Buck

Come ottenere Kratos Corazzato

A questo punto non vi resta altro da fare che sbloccare l'armatura scintillante di Kratos, che può indossare solo ed esclusivamente grazie al suo stile aggiuntivo. Per ottenere questa seconda versione di Kratos occorre completare una sola partita in qualsiasi modalità di Fortnite Battaglia Reale su PlayStation 5. Questa sorta di obiettivo è retroattivo, ciò significa che se avete già giocato almeno una volta il titolo Epic Games sulla nuova console Sony otterrete automaticamente lo stile aggiuntivo del Dio della Guerra al momento dell'acquisto.