Fortnite x God of War: il crossover con il giovane Kratos potrebbe essere imminente

Nei giorni scorsi un leak ha svelato le nuove skin di Fortnite Capitolo 5 Stagione 2 al via giovedì 8 marzo e tra queste ci sarebbero anche divinità greche come Ares oltre a Medusa, Ermes e Cerbero.... e forse, il giovane Kratos?

ShiinaBR, uno dei leaker più attivi di Fortnite, ci ricorda come Epic Games abbia inserito Kratos di God of War (2005) in un recente sondaggio sui prossimi crossover del Battle Royale... e quale miglior occasione di un evento a tema antica Grecia?

Fortnite Capitolo 2 ha ospitato il Kratos norreno visto in God of War 2018 e God of War Ragnarok, in questo caso dunque si parla specificatamente del "giovane" Kratos, protagonista di God of War 2005, God of War II, God of War III, God of War Chains of Olympus, Ghost of Sparta e Ascension.

Con la mitologia greca che, come detto, dovrebbe rappresentare uno dei temi della prossima stagione di Fortnite, un crossover con la prima storica versione di Kratos potrebbe non essere del tutto da escludere. Fortnite ha in programma crossover con le Tartarughe Ninja e con Avatar The Last Airbender, oltre a Lady Gaga che cinque anni fa non sapeva nemmeno cosa fosse Fortnite. Tornerà anche God of War? Lo scopriremo nelle prossime settimane.