Fortnite x Guardiani della Galassia: annunciata la skin di Gamora

Sembra che il battle royale di Epic Games non abbia alcuna intenzione di prendersi una pausa quando si parla di collaborazioni e a poche ore dal debutto delle skin di Street Fighter in Fortnite Capitolo 2, ecco che arriva l'annuncio di un altro crossover a tema Marvel.

Qualche minuto fa i canali social di Epic Games hanno infatti accolto un'immagine teaser che lascia ben poco spazio all'immaginazione. Nell'immagine, mostra Gamora all'interno della nave dei Guardiani della Galassia, la Milano, mentre riceve una richiesta di soccorso da parte di qualcuno sull'isola, ormai invasa completamente dagli alieni. Sembra quindi che la supereroina Marvel stia per unirsi alle già tantissime skin a tema pubblicate nel corso delle ultime stagioni ed andrà ad affiancare Groot (con Rocket Raccoon come dorso decorativo) e Star Lord. Non è da escludere che l'arrivo della guerriera dalla pelle verde abbia a che fare con l'arrivo sugli scaffali di Marvel's Guardians of the Galaxy e che nelle prossime settimane vi sia la possibilità che ad unirsi al battle royale troveremo anche Drax il Distruttore.

In attesa di vedere la nuova skin Marvel, vi ricordiamo che il Rift Tour di Ariana Grande in Fortnite ha portato i concerti virtuali verso una nuova era.