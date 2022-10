Fortnite X Halloween, al via Fortnitemares 2022: date, gameplay trailer e lupi mannari

Neanche il tempo di annunciare la chiusura temporanea dei server di Fortnite: Battaglia Reale ed è già tempo di scoprire cosa porterà in dono alla community lo speciale Fortnitemares 2022.

Il team di Epic Games ha infatti pubblicato un ricco trailer dedicato all'evento a tema Halloween, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Il video alza il sipario sulla notte più spaventosa dell'anno, confermando che il nuovo update 22.20 di Fortnite provvederà ad attivare i contenuti di Fortnitemares. Da oggi - martedì 18 ottobre - e sino al prossimo 1 novembre, è dunque tempo di affrontare i mostri in Fortnite.

Dirigetevi alla volta dell'Albero della Realtà, dove i frequentatori dell'isola di gioco troveranno ad attenderli degli speciali altari. Qui - ma anche in altre aree della mappa - sarà possibile eseguire una nuova Emote Rituale, che attribuirà ai giocatori lo speciale equipaggiamento Howler Claws. Grazie all'item, è possibile attivare l'abilità Wolfscent, che colloca un marchio sugli avversari presenti nelle vicinanze. Per un certo periodo di tempo, sarà dunque possibile servirsi di una visione speciale, la cui attivazione sarà segnalata alle vittime con il suono di un battito del cuore. Gli artigli degli Howler Claws consentiranno inoltre di mettere a segno nuove combo di attacco.



Gli appassionati della modalità di Fortnite Zero Costruzioni potranno invece dedicarsi alla Horde Rush, modalità ad orde che resterà disponibile sino al prossimo 15 novembre 2022, quindi anche dopo la conclusione di Fortnitemares.