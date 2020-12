Fortnite x Halo, non solo Master Chief: disponibile la speciale mappa 'Blood Gulch'

Come correttamente anticipato dai numerosi leak sulla collaborazione tra Forntie e Halo, il celebre battle royale di Epic Games ha accolto nuovi contenuti legati alla celebre serie Microsoft.

In particolare, dopo la pubblicazione della Skin di Fortnite a tema Master Chief, i frequentatori dell'affollata isola virtuale possono ora cimentarsi in uno scontro ambientato in una location decisamente speciale. Il team di AtlasCreative presenta infatti un rifacimento dell'iconica mappa multiplayer della serie Halo, apparsa per la prima volta in Halo: Combat Evolved come "Blood Gulch" e poi riproposta in Halo 2 con il nome "Coagulation". Per raggiungere l'ambientazione, i giocatori di Fortnite: Battaglia Reale devono sfruttare il seguente codice isola dedicato: 9777 - 6974 - 5646.

All'interno di questa particolare versione della mappa dell'universo creato da Bungie e sviluppato in seguito da 343 Industries, i giocatori di Fortnite potranno cimentarsi in una sfida a squadre. Due gruppi composti da sei giocatori dovranno affrontarsi in un scontro nella tradizionale modalità Cattura la Bandiera. Per introdurre il nuovo contenuto, il team di Epic Games ha presentato un simpatico trailer che vede protagonisti Grief e Sarge, ai quali si uniscono alcuni volti nuovi. Potete visionare il filmato direttamente in apertura, con la possibilità di impostare sottotitoli in lingua italiana.