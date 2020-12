Fortnite X Halo, non solo skin di Master Chief: evento speciale scovato dai dataminer

In seguito all'avvistamento di una skin di Fortnite dedicata a Master Chief, spuntano ulteriori dettagli in merito ad una collaborazione tra il battle royale e la serie Halo.

A offrire anticipazioni non confermate è, come di consueto, la vasta community di dataminer attivi sul free to play, tra i quali figura anche l'utente Twitter "FNBRUnreleased". Tramite alcuni cinguettii, quest'ultimo suggerisce l'imminente avvio del crossover, che dovrebbe debuttare in Fortnite: Battaglia Reale in occasione del lancio della patch 15.10 del gioco. L'aggiornamento in questione dovrebbe vedere la luce nel corso della prossima settimana, anche se manca al momento una data precisa.

Il dataminer ha inoltre fornito presunti dettagli su quelle che saranno le caratteristiche della collaborazione Fortnite X Halo, che dovrebbe portare con sé anche una modalità a tempo limitato. La speciale MAT dovrebbe vedere protagonista una mappa proveniente direttamente dall'universo del secondo capitolo dell'epopea Bungie, con una riproduzione di Coagulation, da Halo 2. Per spostarsi nello scenario, i giocatori dovrebbero avere a disposizione dei Golf Cart. Ovviamente, i dettagli riportati non rappresentano informazioni ufficiali, e potrebbero dunque rivelarsi errati.



Per restare nell'universo di Master Chief, ricordiamo che di recente il team di 343 Industries ha confermato che Halo: Infinite arriverà nell'autunno 2021.