Fortnite x Horizon Zero Dawn: come sbloccare gratis la skin di Aloy su PS4 e PS5

Come anticipato dagli ultimi leak, Fortnite Capitolo 2 accoglierà presto il bundle a tema Horizon Zero Dawn con protagonista la skin di Aloy e anche questa volta sarà possibile ottenere il nuovo costume in maniera gratuita partecipando ad una competizione.

Parliamo nello specifico della Coppa Aloy, la quale si terrà alle ore 18:00 italiane di domani, 14 aprile 2021, esclusivamente per i giocatori in possesso di una PlayStation 4 o di una PlayStation 5. L'evento sarà aperto a tutti gli utenti Sony che hanno abilitato l'autenticazione a due fattori (2FA) sul proprio account, requisito obbligatorio per partecipare. Questa volta la competizione consiste in un massimo di dodici partite che prevedono la partecipazione di squadre formate da due giocatori (modalità Coppie) e non è possibile trovare un partner tramite matchmaking.

Ecco di seguito la tabella che svela come ottenere punti durante i match dell'evento:

Vittoria reale: 35 punti

2° posto: 29 punti

3° posto: 26 punti

4° posto: 24 punti

5° posto: 22 punti

6° posto: 20 punti

7° posto: 19 punti

8° posto: 18 punti

9° posto: 17 punti

10° posto: 16 punti

11° posto: 15 punti

12° posto: 14 punti

13° posto: 13 punti

14° posto: 12 punti

15° posto: 11 punti

16° posto: 10 punti

17° posto: 9 punti

18° posto: 8 punti

19° posto: 7 punti

20° posto: 6 punti

21° posto: 5 punti

22° posto: 4 punti

23° posto: 3 punti

24° posto: 2 punti

25° posto: 1 punto

Eliminazioni "standard": 2 punti

Bonus eliminazioni con un arco: 8 punti

Questi sono invece i dettagli sulle posizioni in classifica da raggiungere per sbloccare in maniera completamente gratuita costume, dorso decorativo, strumento da raccolta, deltaplano, copertura, schermata di caricamento ed emote "Horizon Zero Dawn":

Europa: 1° - 800°

NA Est: 1° - 500°

NA ovest: 1° - 200°

Brasile: 1° - 200°

Asia: 1° - 100°

Oceania: 1° - 100°

Medio Oriente: 1° - 100°

Nel caso in cui non doveste riuscire a raggiungere una posizione in classifica abbastanza alta da ottenere il pacchetto gratis non demordete, poiché Epic Games ha ufficializzato che a partire dal prossimo 15 aprile 2021 sarà possibile acquistare nel negozio oggetti ogni singolo elemento del bundle tramite i V-Buck.