Fortnite x Inception: oggi la proiezione gratis del film di Nolan!

L'universo del battle royale di Epic Games è in continuo fermento, pronto a offrire spazio alle più svariate forme d'arte: se nel corso della nottata è stato il turno della musica, oggi il grande protagonista è il cinema.

Nel corso della notte, i giocatori hanno infatti potuto scatenarsi grazie all'evento "Diplo Presents: Tomhas Wesley", che ha animato il palco della modalità Party Royale. Qualora vi siate persi la live, sulle pagine di Everyeye potete trovare la replica del concerto di Diplo in Fortnite Battaglia Reale. Prima di immergersi nel DJ Set, tuttavia, i giocatori potrebbero preferire prendere posto in-game per un altro evento d'eccezione.

Nel corso della giornata di venerdì 26 giugno, infatti, il battle royale ospiterà la proiezione gratuita di Inception, apprezzata pellicola diretta da Christopher Nolan. Il film vede protagonista Leonardo Di Caprio, che interpreta qui un misterioso e brillante esperto nell'arte della manipolazione dei sogni: l'uomo deciderà di sfrutterà questa delicata pratica per dare forma a un piano visionario. Inception sarà trasmesso in-game all'interno della modalità Party Royale di Fortnite, con supporto ai sottotitoli.



L'appuntamento per visionare Inception gratis su Fortnite Battaglia Reale è fissato per le ore 11:00 di venerdì 26 giugno. Una ulteriore replica sarà invece trasmessa nel gioco alle ore 23:00.