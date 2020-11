Fortnite X Intel: come sbloccare gratis l'esclusiva skin Fendiflutti

Grazie ad una recente promozione legata ad Intel e ai suoi processori appartenenti alle ultime due generazioni, Epic Games sta permettendo ai giocatori PC di Fortnite di ottenere in maniera completamente gratuita un intero set esclusivo formato da costume, deltaplano e strumento da raccolta.

Innanzitutto va precisato che possono aderire alla promozione in questione solo gli utenti che possiedono un PC fisso o un portatile che monta un processore targato Intel e appartenente alla nona o alla decima generazione, ovvero i3, i5, i7 e i9 la cui sigla inizia con 9XXX o 10XXX (le X stanno per il modello). Se rientrate in questa categoria, allora dovete avviare il dispositivo in questione e visitare con un qualsiasi browser il sito ufficiale Intel legato alle promozioni per registrare un nuovo account o accedere nel caso in cui ne abbiate già uno. Fatto l'accesso, cliccate sul tasto azzurro in alto a destra con su scritto "Redeem offer" e seguite i passaggi a schermo. Vi verrà fatto scaricare un piccolo eseguibile che va avviato mentre il sito è ancora aperto: in questo modo verrà analizzato il vostro processore in modo da verificare che siate in possesso del modello giusto. Se tutto è andato a buon fine, verrete sottoposti ad un breve questionario e infine giungerete in una pagina con un elenco di software gratuiti e bonus, tra i quali c'è anche il bundle di Fortnite Capitolo 2. Selezionate il riquadro e poi cliccate sul link in basso, così da collegare l'account Intel al vostro profilo Epic Games Store e riscattare le ricompense. A questo punto non vi resta altro da fare che avviare il gioco e godervi gli oggetti del pacchetto, ovvero la skin Fendiflutti, il deltaplano Vela dei cieli e lo strumento da raccolta Cresta dell'onda. Va precisato che il sito è molto lento a causa della gran quantità di accessi da parte degli utenti, quindi potrebbe volerci un po' tra un passaggio e l'altro.

