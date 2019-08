Fortnite X IT Capitolo 2: l'esistenza dell'evento suggerita dai dataminer!

Con l'esordio cinematografico di IT Capitolo 2 ormai piuttosto prossimo, i dataminer attivi su Fortnite: Battaglia Reale hanno realizzato degli avvistamenti piuttosto intriganti.

Nell'analizzare l'ultimo aggiornamento pubblicato da Epic Games, alcuni utenti hanno infatti rintracciato dei file che hanno ritenuto particolarmente interessanti. In particolare, come potete verificare dai cinguettii presenti in calce a questa news, l'utente "Unkn0wn" ha riportato l'avvistamento di un audio, mentre l'utente "FortTory" ha segnalato un ulteriore nuovo file. Se quest'ultimo contiene l'immagine di un misterioso palloncino, il primo indica una traccia audio che ha per protagonista un'inquietante risata.

Visto il prossimo debutto nelle sale di IT Capitolo 2, la Community di Fortnite non ha impiegato molto tempo per iniziare ad ipotizzare il possibile esordio nel battle royale di un evento dedicato all'attesa pellicola. Molti giocatori stanno discutendo dell'eventualità, dopo aver battezzato l'ipotetico evento "Fortnite X IT Chapter 2". Il battle royale non è nuovo a collaborazioni con altri brand videoludici o cinematografici. Ad esempio, è attualmente attivo l'evento Fortnite X Caos, legato all'universo di Borderland, mentre in passato si è tenuto l'evento Fortnite X John Wick. Ad ora, tuttavia, da Epic Games non è giunta alcuna conferma in merito ad una collaborazione con IT Capitolo 2: per sapere se le ipotesi della Community hanno un fondo di verità non resta dunque altro da fare che attendere.