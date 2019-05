Fortnite x John Wick: svelata la skin basata sul film con Keanu Reeves!

Il dataminer lucas7yoshi_ ha scoperto nel codice sorgente di Fortnite 9.01 una skin di John Wick dedicata all'omonimo personaggio interpretato da Keanu Reeves nell'omonima serie di film, il cui ultimo esponente, John Wick 3 Parabellum, è ora nelle sale.

Esattamente come accaduto per Fortnite x Avengers EndGame, Epic Games sembra essere pronta a lanciare una nuova collaborazione, questa volta dedicata al film John Wick. La skin (disponibile sia in versione maschile che femminile) sembra essere legata alle Sfide Wick's Bounty, che potrebbero partire nella giornata di domani, giovedì 16 maggio, insieme alle nuove Sfide della Settimana 2.

Questa la sinossi delle Sfide Wick's Bounty, così come condivisa dai dataminer: "Wick’s Bounty The High Table has opened a new contract. You’re tough but not unstoppable, if you are eliminated three times you are out for good. Stay alive and collect gold tokens by eliminating the other bounty hunters. The first team to reach the required token count wins, but be careful how far ahead you get – token leaders are marked on the map for all to see."

Restiamo in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali da parte degli sviluppatori, cosa ne pensate di questa nuova, ormai certa, collaborazione di Fortnite?