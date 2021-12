Fortnite x Jordan: come sbloccare l'emote gratis dell'evento

Anche a pochi giorni dal debutto di Fortnite Capitolo 3, Epic Games ha dato il via ad una nuova collaborazione che vede un mini-evento a tema Jordan all'interno del battle royale gratis. Oltre ad un set di skin che i giocatori possono acquistare con i V-Buck nel negozio, è disponibile anche un oggetto gratis che si può sbloccare tramite una sfida.

Completa le sfide di tiri acrobatici nella Jumpman Zone (0/12) - Ricompensa: Spray "Deep In the Paint"

Innanzitutto effettuate l'accesso alla Jumpman Zone, la nuova area di gioco creata appositamente per l'evento. Per entrare in questo hub potete selezionare l'omonima voce nel selettore della modalità di gioco oppure inserire nell'apposita sezione del menu della modalità Creativa il codice isola "5519-3138-2454". In questo particolare luogo occorre raccogliere diverse scarpe completando le modalità accessibili tramite i portali che circondano il simbolo Jordan. Una volta accumulato il numero sufficiente di scarpe, si aprirà una delle porte dall'altro lato della Jumpman Zone, all'interno della quale potrete trovare una serie di semplici sfide che consistono nel tirare la palla in ogni singolo canestro presente nella stanza. Non si tratta di un compito particolarmente difficile e non ci sono limiti temporali: potete entrare nella stanza e provare a tirare la palla nel canestro fino a quando non ci riuscirete. Per poter sbloccare lo spray non dovete fare altro che portare a compimento le dodici sfide in giro per l'area della Jumpman Zone.

Va precisato che l'evento in questione non avrà una durata molto estesa e se siete interessati a sbloccare l'emote gratuita dovrete procedere al completamento della missione entro e non oltre il prossimo sabato 4 dicembre 2021, ovvero il giorno nel quale potremo assistere all'evento finale del Capitolo 2.

A proposito, avete letto la guida su come seguire l'evento La Fine in Fortnite Capitolo 2 e sbloccare una copertura gratis?