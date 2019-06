Fortnite x Jordan: l'evento Fai Centro in Centro termina oggi!

L'evento Fortnite x Jordan (denominato Fai Centro in Centro nella versione italiana del gioco) sta per terminare: il crossover sarà attivo per tutta la giornata di oggi, fino alle 23:59 di lunedì 3 giugno, da domani mattina non sarà invece più possibile accedere alle sfide Jordan.

Fortnite Fai Centro in Centro ha proposto non solo numerose sfide ma anche il pacchetto Hang Time in vendita a 14.99 euro, contenente due skin premium e altri contenuti bonus come un deck per lo skateboard a tema Air Jordan.

Tra le sfide Fortnite x Jordan troviamo Salta attraverso sei cerchi di fuoco, Utilizza un'emote sul campo da pallacanestro, Usa uno spray sul camion dei gelati, Cerca le lettere della parola ONFIRE, Trova Jonesy nascostro dietro un recinto e Trova Jonesy nascosto nel campo da basket.

Su Everyeye.it trovate le guide alle sfide Fortnite x Jordan con tanto di video che vi aiuteranno a portare a termine tutte le sfide proposte e ottenere così le esclusive ricompense. Restiamo in attesa di scoprire quali altre novità abbia in programma Epic Games per questa settimana...