Fortnite X Jordan: Guida a tutte le sfide Fai Centro in Centro

Fino al 3 giugno i giocatori di Fortnite Stagione 9 possono partecipare all'evento Fai Centro in Centro by Jordan dedicato al basket, con la possibilità di ottenere nuove ricompense a tema. In questa guida vi spiegheremo come completare tutte le sfide dell'evento.

Di seguito elenchiamo tutte le sfide dell'evento Fai Centro in Centro di Fortnite, spiegandovi come completarle e indicando le relative ricompense che otterrete.

Cambia il colore di 1000 unità (backboard Rex)

Per completare questa sfida vi basta partecipare alla modalità Fai Centro in Centro e cambiare il colore di 1000 unità lungo il percorso. Portando a termine l'obiettivo riceverete in ricompensa il backboard epico Rex.

Danza o usa un'emote tra due Camion street food (spray Gameface)

La sfida in questione richiede di danzare o usare una qualsiasi emote in vostro possesso tra due Camion street food. Sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato dove trovare i due Camion street food. Completando questa sfida riceverete in ricompensa lo spray Gameface.

Trova Jonesy nascosto dietro a una recinzione (spray Ali)

Come vi abbiamo spiegato nella nostra mini-guida, questa sfida richiede di trovare Jonesy dietro a una recinzione. Per farlo basta recarsi poco prima del tratto finale e svoltare a sinistra in un vicolo: in fondo alla strada troverete la sagoma di Jonesy ben nascosta dietro un canestro.

Raccogli un pallone da basket, una moneta e una scarpa in una partita singola (backboard Succoso)

Il titolo della sfida è piuttosto esplicativo: dovrete raccogliere un pallone da basket, una moneta e una scarpa in una singola partita di Fai Centro in Centro. Se avete bisogno di aiuto per trovare questi oggetti, potete guardare il video riportato a fondo pagina.

Trova Jonesy nelle fogne (spray G.O.A.T.)

Per completare questa sfida dovrete trovare la sagoma di Jonesy all'interno delle fogne. Non vi resta che avviare una partita di Fai Centro in Centro, arrivare alla terza disces e scendere all'interno delle fogne attraverso il tombino aperto sulla strada. Una volta entrati nelle fogne, vi basta seguire il percorso mostrato nella mini-guida che abbiamo linkato poco sopra.

Cerca le lettere O-N-F-I-R-E (0/6) (backboard Coccola)

Come potete vedere nella nostra mini-guida che vi mostra dove trovare le lettere O-N-F-I-R-E lungo il tragitto, la lettera O si trova in fondo a sinistra lungo il primo rettilineo, mentre per raccogliere le lettera N dovrete scendere le scale che portano ai sotterranei del secondo rettilineo. Dopodiché tornate di sopra e andate in fondo al secondo rettilineo per trovare la lettera F in mezzo ai due camion street food.

La lettera I si trova in fondo al terzo rettilineo, accanto al tir, mentre la lettera R può essere raccolta in fondo al quarto rettilineo vicino alle panchine. Infine, la lettera E può essere trovata dopo aver utilizzato la piattaforma di teletrasporto che conduce al piano superiore.

Trova Jonesy vicino al campo da pallacanestro, vicino ai tetti e sul retro di un camion (backboard Banana)

Questa sfida richiede di trovare tre sagome di Jonesy all'interno di tre location differenti. La prima è molto facile da individuare: la trovate nel campo da pallacanestro situato alla fine del primo rettilineo. Tutto quello che dovete fare è entrare nel campo e raggiungere il muro in fondo, dove noterete la sagoma di Jonesy.

La seconda è più nascosta, visto che dovrete raggiungere la cima dei tetti prendendo il giusto slancio, come potete vedere nel video della mini-guida linkata poco sopra. Infine, la terza e ultima sagoma di Jonesy si trova dopo aver completato il primo tracciato, sul retro di un camion situato nel primo vicolo a sinistra del rettilineo.

Vai più veloce di 30 attraverso entrambi i punti di misurazione (spray Schiacciata)

Questa sfida richiede di attraversare entrambi i punti di misurazione del tracciato con una velocità superiore a 30.

Il primo misuratore si trova a circa metà del secondo rettilineo, mentre il secondo e ultimo misuratore è posizionato verso la fine del tracciato. Per superare la velocità di 30 dovrete cercare di mantenere un buon ritmo nella discesa, evitando di interrompere la corsa sbattendo contro gli ostacoli. Prendere le rampe e attraversare gli anelli, in particolare, può aiutarvi a incrementare la velocità.

Esegui uno dei salti acrobatici sulla gru, sul treno sopraelevato o sulla recinzione (backboard epico Kevin)

La sfida in questione richiede di eseguire uno dei salti acrobatici nella modalità Fai Centro in Centro di Fortnite, su una delle tre seguenti strutture: la gru, il treno sopraelevato e la recinzione.

Alla fine del primo rettilineo troverete la recinzione, e potrete eseguire un salto acrobatico su di essa prendendo la piccola rampa in basso a sinistra. Più avanti nel tracciato sarà possibile raggiungere il treno sopraelevato, eseguendo dei trick che richiederanno un certo grado di tempismo e precisione. Per concludere, verso la fine del primo tracciato si può salire sulla gru per eseguire un salto acrobatico.

Per completare la sfida nel modo più rapido e semplice possibile, vi consigliamo di concentrarvi sulla recinzione a inizio tracciato.

Salta attraverso tutti i 6 cerchi di fuoco (backboard Pesca)

Per completare facilmente questa sfida vi basta consultare la nostra mini-guida che vi spiega come saltare attraverso i cerchi di fuoco.

Trova 2 scorciatoie nascoste (backboard Deriva)

Vi rimandiamo alla nostra mini-guida che vi spiega come trovare 2 scorciatoie nascoste nella modalità Fai Centro in Centro. Una volta completata questa sfida, otterrete in ricompensa il backboard Deriva.

Danza o usa un'emote sul campo da pallacanestro (backboard Discoteca)

Il campo di pallacanestro si trova alla fine della prima discesa, sulla sinistra. Tutto quello che dovete fare per completare la sfida, dunque, è avviare una partita nella modalità Fai Centro in Centro, percorrere la prima discesa, entrare nel campo da pallacanestro e prodigarvi in una danza con il vostro personaggio.

Usa uno spray su un Camioncino del gelato (backboard Cibo)

Per completare l'ultima sfida dell'evento Fai Centro in Centro vi basta usare uno spray su un Camioncino del gelato, come mostrato nel secondo video riportato in calce.