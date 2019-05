Fortnite X Jordan: Salta facilmente attraverso i Sei Cerchi di Fuoco

Dopo avervi illustrato come eseguire i salti acrobatici su gru, treno sopraelevato o recinzione, nella nostra guida per superare le Sfide di Fai Centro in Centro di Fortnite X Jordan vi spieghiamo come saltare attraverso i sei cerchi di fuoco prima che l'evento crossover per le finali PlayOff NBA si concluda.

Per completare questa nuova attività insieme al proprio alter-ego, è necessaria la massima coordinazione nel superare il percorso "a ostacoli" allestito da Epic per indurci a esplorare l'isola di Fortnite per compiere acrobazie e andare a caccia di monete.

Lo youtuber appassionato di Fortnite conosciuto con il nickname di "A day before potato" ha realizzato una comoda video dimostrazione per offrirci dei validi consigli sull'approccio da adottare per completare questa sfida nel minor tempo possibile e senza eccessive difficoltà.

A prescindere dall'approccio adottato e dal percorso intrapreso, chi desidera superare questa attività e proseguire la scalata ai premi ingame di Fai Centro in Centro deve prestare la massima attenzione alla posizione dei cerchi di fuoco e scegliere con attenzione il momento esatto prima di compiere il balzo.

Per chi desidera completare la scaletta delle sfide di Fortnite X Jordan (o Fortnite X Jumpman) prima del prossimo reset settimanale e del probabile arrivo dell'evento crossover dedicato a Godzilla, su queste pagine potete trovare delle Guide che vi aiuteranno a trovare Jonesy vicino al campo di pallacanestro e ad andare più veloci di 30 attraverso i punti di misurazione.