Fortnite x Jordan: Sfide e Ricompense dell'evento Jumpman

Metti in mostra le tue mosse nella MAT Fai centro in centro by Jordan con gli artisti creativi NotNellaf e Tollmolia. Esegui salti giganteschi, macina le strade della città e raccogli monete per vincere!

"Manda il tuo punteggio alle stelle con il bundle Hang Time. Ottieni il costume Grind, il costume Clutch, e un pacchetto sfida esclusivo per il set. Tutti i giocatori potranno lanciarsi nella MAT Fai centro in centro per completare sfide gratuite e sbloccare il dorso decorativo Backboard e le sue nove varianti stilistiche. Se possiedi il set Hang Time, avrai accesso a delle sfide extra con cui sbloccare ricompense aggiuntive come stili per i costumi Grind e Clutch insieme a quattro spray unici."

All'evento Fortnite x Jumpman sono associato quattro diversi obiettivi con relative ricompense, ovvero Completa una Sfids (dorso decorativo), cambia il colore di almeno 1.000 unità (stile extra), danza o utilizza una emote tra due camion (spray) e completa tutte le tredici sfide (stile aggiuntivo).