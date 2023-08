Fortnite x Jujutsu Kaisen, tra lama e maledizioni: tante novità con la patch 25.30

Come promesso da Epic Games, è tempo di dare il benvenuto alla collaborazione tra Fortnite e Jujutsu Kaisen, con il manga/anime di Gege Akutami pronto a irrompere sull'isola del free to play.

Per presentare l'evento crossover, il team di sviluppo del battle royale ha pubblicato un trailer dedicato, che potete visionare in apertura a questa news. Tutti i contenuti a tema Jujutsu Kaisen saranno disponibili a partire da oggi - martedì 8 agosto - sino al prossimo 25 agosto, per un mese estivo ricco di sfide in-game da affrontare sfoggiando le nuove skin di Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki, Satoru Gojo e Yuji Itadori.

Si parte con un'invasione di lama maledetti, a cui i giocatori dovranno dare la caccia per poter apprendere due potenti mosse:

Tecnica dello spirito del fieno : una rapida combo che consente di lanciare chiodi con un martello;

: una rapida combo che consente di lanciare chiodi con un martello; Bagliore viola: tecnica che distrugge gli edifici nella sua traiettoria e infligge agli avversari danni che si protraggono nel tempo;

Incarichi di quarto livello : disponibili da martedì 8 agosto;

: disponibili da martedì 8 agosto; Incarichi di terzo livello : disponibili dal 10 agosto alle ore 15:00;

: disponibili dal 10 agosto alle ore 15:00; Incarichi di secondo livello : disponibili dal 15 agosto alle ore 15:00;

: disponibili dal 15 agosto alle ore 15:00; Incarichi di primo livello e incarichi di livello speciale: disponibili dal 17 agosto alle ore 15:00;

Completando glii giocatori di Fortnite potranno inoltre accumulare, da spendere in speciali ricompense estetiche e V-Buck. Parte di questi bonus potranno essere sbloccati gratuitamente, come, mentre altri saranno a pagamento. Organizzati in livelli, gli incarichi si sbloccheranno a cadenza settimanale, secondo il seguente calendario:I giocatori più abili dipossono inoltre prepararsi a prendere parte alla, in programma per la giornata di. Torneo Zero Costruzioni da affrontare a coppie, la sfida mette in palio l'emoticon Bravo Cagnolone Kon, l'emoticon Occhio di Gojo e lo spray Addestramento di Yuji.

Ricordiamo che nel momento in cui scriviamo Fortnite è ancora offline per manutenzione, con i server che dovrebbero tornare attivi entro poche ore.