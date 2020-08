Fortnite X Kenshi Yonezu: come ottenere gratis lo stendardo del concerto

A poche ore dal concerto di Diplo in Fortnite Capitolo 2, Epic Games ha svelato l'arrivo di un altro evento che coinvolgerà il Party Reale la prossima settimana grazie ad un'esibizione del cantautore giapponese Kenshi Yonezu. Durante l'evento in questione sarà anche possibile per i giocatori ottenere un esclusivo stendardo.

Per poter aggiungere questo stendardo gratuito, il cui disegno è ispirato alla copertina dell'album Stray Sheep di Kenshi Yonezu, non dovete far altro che effettuare l'accesso al battle royale in un qualsiasi momento compreso tra le ore 2:00 di venerdì 7 agosto e la stessa ora di sabato 8 agosto. Avrete quindi 24 ore di tempo per poter avviare il gioco e selezionare la Battaglia Reale, così che appaia la schermata attraverso la quale riscattare l'oggetto con un semplice click.

Vi ricordiamo che questa non è l'unica ricompensa che gli sviluppatori hanno deciso di donare ai propri utenti in occasione di un evento, dal momento che proprio in queste ore è possibile riscattare la copertura Afterparty senza costi aggiuntivi e solo qualche giorno fa è stata regalata l'emote Verve.

Avete già letto la nostra guida completa a tutte le sfide della Settimana 7 di Fortnite Stagione 3?