Fortnite x League of Legends, spunta il rumor: evento speciale per festeggiare Arcane

Mentre proseguono a pieno ritmo i festeggiamenti a tema Halloween in Fortnite: Battaglia Reale, la vasta community attiva nel free to play guarda già oltre tra le pagine del calendario 2021.

In particolare, l'insider attivo in rete come "Shiina" ha stuzzicato la fantasia dei videogiocatori con un rumor interessante. Secondo quest'ultimo, in particolare, sarebbe in cantiere una speciale collaborazione tra Epic Games e Riot Games. I creatori di Fortnite e di League of Legends parrebbero infatti intenzionati a dar vita ad una partnership volta a festeggiare l'uscita di Arcane, serie dedicata a LoL in arrivo su Netflix e Twitch.



Al centro della scena, secondo l'indiscrezione, dovrebbe esserci il personaggio di Jinx, che parrebbe pronto a superare i confini dell'iconico titolo Riot Games per fare il suo ingresso speciale sull'isola di Fortnite: Battaglia Reale. Al momento, da Epic Games non è giunta alcuna conferma ufficiale in merito: per saperne di più sarà dunque necessario attendere eventuali conferme ulteriori.

Tornata di recente a mostrarsi in un nuovo video musicale di Arcane: League of Legends, la serie animata potrà contare sulla pubblicazione di nove episodi. Questi ultimi saranno resi disponibili in maniera scaglionata, con tre puntate in arrivo nelle giornate di 6 novembre, 13 novembre e 20 novembre.