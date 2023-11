Fortnite x LEGO nel Capitolo 5 è ufficiale: arriva la conferma da Epic Games

Fino ad oggi, tutto ciò che riguardava la mastodontica collaborazione tra Fortnite e LEGO per il Capitolo 5 non era che frutto di leak e rumor. Nelle ultime ore, Epic Games ha deciso di confermare in via ufficiale che il prossimo aggiornamento del gioco gratis includerà anche i mattoncini svedesi.

A darne la conferma è una semplice immagine, visto che l'ultimo aggiornamento della Stagione OG di Fortnite ha modificato la schermata della lobby. Sullo sfondo possiamo vedere quelle che sembrano galassie con scie energetiche e, tra loro, è perfettamente visibile la mini figure del Lama di Fortnite che qualche giorno fa è apparsa anche sui canali social ufficiali LEGO.

Insomma, a questo punto non ci sono più dubbi: nel Capitolo 5 vedremo arrivare una modalità speciale a tema LEGO che, stando alle anticipazioni, non sarà a tempo e diverrà parte integrante del gioco proprio come la battle royale e Salva il Mondo.

In attesa di scoprire cosa troveremo nel Capitolo 5, vi ricordiamo che mancano pochissimi giorni all'evento Big Bang di Fortnite OG, che pare essere il più grande mai realizzato dal team di sviluppo e vanterà anche la partecipazione di Eminem, il celebre rapper che arriverà nel gioco sotto forma di skin.