Fortnite x LEGO: quando inizia l'evento di collaborazione?

LEGO e Fortnite sono due dei nomi più conosciuti e apprezzati del mondo, quindi non dovrebbe stupire l'elevato livello di hype che c'è in giro in vista del primo, rumoreggiato evento di collaborazione tra i due.

Epic Games continua a mantenere il più stretto riserbo al riguardo, ma gli ultimi insistenti rumor parlano di un evento di grandi proporzioni in ragione delle presunte novità previste. Stando a quanto hanno fatto sapere i leaker che gravitano attorno al metaverso di Epic Games, l'evento LEGO x Fortnite dovrebbe introdurre un inedito sistema di creazione delle mappe ispirato in qualche modo a Minecraft, altro grande pilastro della creatività videoludica, e un ampio database di mattoncini danesi utilizzabili per la costruzione delle strutture sulle isole LEGO.

Ma quando dovrebbe prendere l'evento Fortnite x LEGO? Come dichiarato dal leaker BeastFNCreative e successivamente condiviso dall'insider Hypex, l'inizio dell'evento sarebbe previsto nei primi giorni del mese entrante, più precisamente giovedì 7 dicembre. La durata, invece, è ancora tutta da scoprire, ma in genere eventi di questo tipo non durano meno di due settimane, dunque i giocatori dovrebbero avere abbastanza tempo per sbizzarrirsi nella costruzione con i mattoncini della LEGO.

Sempre secondo le informazioni raccolte da Hypex, i giocatori dovrebbero avere la possibilità di giocare come un vero e proprio personaggio LEGO, capace peraltro di mostrare differenti tipi di emozioni. Tra gli oggetti previsti ci sarebbero inoltre pistole LEGO, banchi da lavoro, letti, recinzioni, catapulte, teleferiche e molto altro. Non vediamo l'ora di sapere qualcosa di ufficiale al riguardo, qualcosa ci dice che non dovremo attendere ancora molto.