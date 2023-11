Fortnite x LEGO, ci siamo: evento crossover in arrivo dopo il Big Bang?

Mentre Epic si prepara a chiudere col botto la Stagione OG di Fortnite con lo spettacolo interattivo del Big Bang previsto a inizio dicembre, in rete spunta l'ennesimo indizio che presagisce l'imminente arrivo dell'evento a tema LEGO del battle royale gratuito.

A solleticare la curiosità degli appassionati, almeno questa volta, non sono i leaker o i dataminer di Fortnite ma gli stessi curatori dei profili social di LEGO, con un messaggio su Twitter/X che mostra l'inequivocabile immagine di un lama dello sparatutto free-to-play di Epic ricreato con i mattoncini del colosso dei giocattoli danese.

Lo stesso lama a tema LEGO, d'altronde, compare sul teaser del Big Bang di Fortnite condiviso di recente da Epic insieme a una chitarra e un microfono che suggeriscono l'arrivo di una modalità di Fortnite ispirata a Rock Band e Guitar Hero.

Tornando all'evento crossover di Fortnite x LEGO, nei giorni scorsi sono rimbalzate sui social numerose indiscrezioni inerenti i contenuti e le finalità di questa nuova, importante collaborazione: stando a quanto spifferato da leaker come Hypex, l'evento in questione dovrebbe avere inizio nella giornata di giovedì 7 dicembre, portando in dote un potente strumento di creazione delle mappe per plasmare scenari e avventure inedite utilizzando le versioni digitali degli ormai leggendari mattoncini della casa danese.