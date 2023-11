Fortnite x Lewis Hamilton: il campione di Formula Uno entra nella Serie d'Icone

Dopo aver celebrato il rinnovo di contratto con Mercedes, Lewis Hamilton entra ufficialmente nella 'scuderia videoludica' di Epic Games sfrecciando nell'universo battle royale di Fortnite come nuovo eroe della Serie d'Icone.

Inaugurata a inizio 2020 con l'ingresso delle skin di Fortnite dedicate a Tyler 'Ninja' Blevins, l'iniziativa delle Serie d'Icone prosegue con l'approdo del pluripremiato campione di Formula Uno nella dimensione battle royale di Epic con costumi, strumenti da raccolta, spray ed emote dedicati all'asso della Mercedes.

L'ingresso di Lewis Hamilton nella famiglia delle Icone Fortnite che comprende già numerose personalità del mondo della musica, del cinema, dello sport, dell'intrattenimento e dei videogiochi si concretizzerà nella giornata di venerdì 17 novembre dalle ore 01:00 italiane, con l'approdo del pacchetto speciale del pilota di Formula Uno nel Negozio del battle royale di Epic.

Ad accompagnare l'annuncio di questa importante collaborazione troviamo anche un filmato con protagonista lo stesso Hamilton, oltre a un'immagine promozionale che mostra in anteprima le skin del prossimo pacchetto della Serie d'Icone dedicato al pilota della Mercedes. In attesa di ulteriori dettagli e informazioni da parte di Epic, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale su Fortnite OG e la nostalgia canaglia.