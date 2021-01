Fortnite X Mandalorian: come completare tutti gli Incarichi Beskar

La skin principale della Stagione 5 di Fortnite Capitolo 2 è sicuramente quella del Mandaloriano, il protagonista dell'omonima serie disponibile su Disney+ che può essere sbloccata e potenziata dagli acquirenti del Pass Battaglia.

Se volete ottenere l'armatura completa del cacciatore di taglie, in questa guida potete quindi trovare tutti i consigli su come portare a termine gli incarichi Beskar. Va precisato che per completare gli incarichi in questione non occorre solo acquistare il Pass Battaglia della Stagione 5 di Fortnite Capitolo 2, ma anche sbloccare queste sfide raggiungendo specifici livelli stagionali (l'ultimo pezzo della corazza si ottiene al livello 100).

Visita la Razor Crest (0/1) – Ricompensa: spalla destra dell’armatura Beskar

Per completare questa missione potete dare un'occhiata alla nostra guida su come visitare la Razor Crest in Fortnite, ovvero la nave spaziale del Mandaloriano intorno alla quale è possibile trovare il personaggio come boss. Eliminando questo nemico controllato dall'intelligenza artificiale è possibile ottenere due oggetti mitici: il jet-pack e un fucile da cecchino.

Ottieni encomi da specialista d’armi (0/5) – Ricompensa: spalla sinistra dell’armatura Beskar

Questa sfida è davvero semplice e può essere completata anche in una sola partita di Rissa a Squadre. Ogni encomio si ottiene infliggendo un preciso quantitativo di danni con una tipologia di arma, quindi vi basterà colpire i nemici più e più volte con cinque armi diverse e il gioco è fatto.

Ecco di seguito l'elenco completo degli encomi da specialista d'armi in Fortnite:

Specialista di Fucili d'Assalto: infliggi 250 danni

Specialista di Fucili Pesanti (Shotgun): infliggi 250 danni

Specialista di Mitragliette (SMG): infliggi 150 danni

Specialista di Fucili di Precisione: infliggi 150 danni

Specialista di Pistole: infliggi 150 danni

Specialista di Armi Esplosive: infliggi 200 danni

Raccogli Lingotti d’Oro (0/500) – Ricompensa: coscia destra dell’armatura Beskar

La sfida in questione richiede solo un po' di pazienza, dal momento che raccogliere Lingotti d'Oro è molto semplice. I metodi più rapidi per ottenere questa valuta sono il completamento di Taglie e Incarichi oltre al ritrovamento delle casseforti in giro per la mappa. Sappiate però che anche i nemici eliminati, i registratori di cassa dei negozi e i forzieri lasciano cadere piccole quantità di oro.

Trova acciaio di Beskar nelle viscere dello Squalo (0/1) – Ricompensa: coscia sinistra dell’armatura Beskar

Per il completamento di questa sfida vi consigliamo di dare uno sguardo alla guida su come trovare dell'acciaio Beskar nelle viscere dello Squalo in Fortnite.

Sconfiggi Trambusto (0/1) – Ricompensa: braccio destro dell’armatura Beskar

Si tratta in questo caso di un'altra sfida non particolarmente complessa, dal momento che l'obiettivo consiste nell'eliminazione di un NPC in giro per la mappa. Sulle nostre pagine trovate una guida su come sconfiggere Trambusto in Fortnite Stagione 5.

Trova acciaio di Beskar dove il cielo incontra la terra (0/1) – Ricompensa: braccio sinistro dell’armatura Beskar

Anche in questo caso potete leggere sulle pagine di Everyeye la guida con i consigli su come trovare acciaio di Beskar dove il cielo incontra la terra.

Completa un incarico leggendario (0/1) – Ricompensa: busto dell’armatura Beskar

Questa sfida è molto semplice, soprattutto se la si completa nel corso della Settimana 8 della Stagione 5, visto che l'incarico leggendario della settimana (quello arancione) ha come obiettivo quello di mangiare del pesce.

Completa una taglia (0/1) – Ricompensa: casco dell’armatura Beskar

Per portare a termine questa sfida non dovete far altro che atterrare presso uno dei numerosi personaggi in giro per l'isola del battle royale ed accettare una taglia. Vi suggeriamo di farlo nei primi istanti di una partita, così da avere maggiori probabilità che il vostro obiettivo venga eliminato da altri giocatori e non dobbiate alzare un dito per completare la taglia.

Raggiungi il livello 100 del Pass Battaglia della Stagione 5 (0/1) – Ricompensa: abbigliamento dell’armatura Beskar

L'ultimo incarico è il più complesso per quello che riguarda la quantità di tempo richiesto per completarlo, dal momento che il pezzo finale dell'armatura si ottiene senza completare obiettivi specifici. Per aggiungere al vostro armadietto questo pezzo della corazza vi basterà infatti arrivare al livello 100 del pass. A questo proposito, vi suggeriamo di completare tutte le sfide settimanali e gli incarichi giornalieri. Non dimenticate inoltre di dare un'occhiata agli incarichi XP nascosti di Fortnite Stagione 5, i quali sono una fonte quasi illimitata di punti esperienza.