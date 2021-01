Fortnite x Mandalorian: come sconfiggere Trambusto

Per sbloccare la versione completa dell'armatura Beskar del Mandaloriano nel corso della Stagione 5 di Fortnite Capitolo 2 occorre non solo arrivare al livello 100 del Pass Battaglia, ma anche completare le sfide che si sbloccano con ogni personaggio del pass.

Se avete raggiunto il livello 60, ovvero quello grazie al quale si sblocca il costume di Kondor, vi ritroverete tra le sfide anche quella che ha come obiettivo l'eliminazione di un personaggio chiamato Trambusto. Questo particolare personaggio si aggira per una specifica area dell'isola del battle royale e per portare a compimento questa missione non dovete far altro che trovare la sua posizione e dargli una bella lezione. A differenza di altri personaggi, Trambusto non è disposto a fare una chiacchierata e non potrete interagirci in alcun modo: questo avversario inizierà infatti a fare fuoco su di voi a vista. Per trovare questo personaggio dovete addentrarvi nella struttura di Idro-16, un'area non contrassegnata sulla mappa con un nome e posizionata a sinistra della grossa diga nella parte bassa della mappa, a metà strada tra Brughiere Brumose e Pantano Palpitante. Questo losco figuro si aggira per le stanze dell'edificio ed è particolarmente aggressivo, quindi fareste bene a prepararvi prima dello scontro con qualche pozione scudo e delle armi che vi permettano di non farlo respirare per un solo istante. Una volta messo KO il nemico controllato dall'intelligenza artificiale la sfida sarà completata e sbloccherete un'opzione stilistica aggiuntiva per far indossare al Mandaloriano la versione migliorata del braccio destro dell'armatura Beskar. Se per qualche motivo non riuscite a trovare Idro-16, qui sotto trovate un'immagine della mappa con la posizione esatta dell'edificio da raggiungere e all'interno del quale si nasconde Trambusto.

Non dimenticate che sulle nostre pagine trovate anche tutti i consigli su come completare tutte le sfide della Settimana 5 di Fortnite.