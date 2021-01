Fortnite x Mandalorian: come trovare acciaio di Beskar dove il cielo incontra la terra

Come ormai ben saprete, in Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 è possibile sbloccare la skin del Mandaloriano acquistando il Pass Battaglia e, completando alcune particolari sfide, si può personalizzare questo costume con una versione migliorata dell'armatura. Se avete raggiunto il livello 73 del pass, ecco come completare la penultima di queste sfide.

Questo incarico ha un obiettivo molto semplice, ovvero quello di "trovare dell'acciaio di Beskar dove il cielo incontra la terra". Non lasciatevi intimorire dalla descrizione della sfida, dal momento che il suo completamento è molto più semplice di quanto sembri. In maniera pressoché identica alla missione nella quale viene chiesto di trovare l'acciaio Beskar nelle viscere dello Squalo. In questo caso il punto da raggiungere per completare la missione si trova in un luogo completamente opposto rispetto all'isola a forma di squalo: il vostro obiettivo si trova infatti tra le montagne innevate nell'area a sud-est dell'isola del battle royale di Epic Games. Il luogo in cui "il cielo incontra la terra" è il picco della montagna più alta, quella sulla quale è ben visibile una grossa bandiera arancione e sulla quale siete saliti più e più volte nel corso delle passate stagioni per completare sfide di vario genere. Atterrate in questo punto preciso della mappa per trovare un oggetto da raccogliere: si tratta di una seconda lastra di acciaio Beskar con il quale dovrete interagire. Completato questo semplice passo sbloccherete un'altra opzione stilistica aggiuntiva per l'armatura del Mandaloriano e sarete ancora più vicini allo sblocco della versione completa della corazza Beskar. Nel caso in cui non vogliate trovare da soli il punto da raggiungere, qui sotto trovate una mappa che abbiamo realizzato per voi e sulla quale abbiamo contrassegnato l'area nella quale si nasconde il pezzo d'acciaio Beskar.