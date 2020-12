Fortnite x Mandalorian: come trovare l'acciaio Beskar nelle viscere dello Squalo

Una delle peculiarità del Pass Battaglia della Stagione 5 di Fortnite Capitolo 2 consiste nella presenza di alcune sfide il cui completamento permette di sbloccare dei pezzi d'armatura per il Mandaloriano, così da fargli indossare la versione definitiva della corazza.

La terza di queste missioni, che si sblocca con la skin Mave al livello 41 del Pass Battaglia, chiede ai giocatori del battle royale di andare alla ricerca dell'acciaio Beskar nelle viscere dello Squalo. Fortunatamente si tratta anche in questo caso di una sfida davvero semplice da portare a termine e che non richiede azioni particolari da parte dei giocatori. Se avete accesso alla sfida, non dovete far altro che avviare una partita in una qualsiasi modalità ed atterrare allo Squalo, ovvero l'isolotto a nord-ovest della mappa e a nord di Castello Corallo all'interno del quale avete affrontato diversi boss nel corso delle passate stagioni. L'oggetto che state cercando si nasconde nel vault dell'area, il quale è già aperto e non richiede azioni particolari per accedervi: entrate nella camera blindata e svoltate a sinistra per trovare un pezzo d'acciaio di Beskar, il quale può essere raccolto tramite la pressione del tasto per l'interazione. Solitamente lo Squalo non è un posto molto affollato e non dovreste avere alcun problema nel completare la sfida anche in modalità Singolo. In caso di problemi potete sempre avviare una partita in Rissa a Squadre e dirigervi all'obiettivo, così da agire indisturbati. Se poi non riuscite a trovare la posizione dell'isola, trovate qui sotto un'immagine con la posizione esatta dello Squalo, così da raggiungerlo immediatamente. Completando la sfida riceverete un'opzione stilistica aggiuntiva per la coscia sinistra della skin del Mandaloriano, che vi avvicinerà di un passo alla possibilità di utilizzare la sua corazza nella versione completa.

