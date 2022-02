Fortnite x Marshmello: annunciate le nuove skin Marshinobi e Marsha

Sono trascorse solo poche ore dall'arrivo dell'update 19.20 di Fortnite Capitolo 3 e, come volevano gli ultimi rumor, Epic Games ha annunciato con un nuovo post sul portale ufficiale del battle royale una collaborazione con uno degli artisti musicali già apparsi in passato nel gioco.

A fare ritorno nel free to play sarà infatti Marshmello, che dopo aver ricevuto uno stile extra per la sua skin si prepara a vedere altri due costumi dedicati a lui nel negozio oggetti. Parliamo della skin Marsha, che è una versione femminile della skin già apparsa nel negozio alla quale verranno abbinati il dorso decorativo Mella (incluso con la skin) e il coloratissimo strumento da raccolta Marshplendore, e il particolare Marshinobi. Questo secondo costume, in cel shading, propone un aversione ninja dell'artista con il buffo casco e verrà accompagnata dal dorso decorativo Lame a onda d'urto, dall'emote Ritmo massimo e da una katana che funge da piccone. Non è però finita qui, poiché i giocatori avranno l'opportunità di votare quale brano del prossimo album di Marshmello, Joytime IV, dovrà essere trasformato in una musica per la lobby.

L'arrivo di tutti questi contenuti nel negozio oggetti è previsto per questa notte all'una, al solito reset quotidiano dello shop, sebbene non si conoscano ancora i dettagli sul prezzo e sull'esistenza di bundle per risparmiare qualche V-Buck.

A proposito di collaborazioni, vi ricordiamo che presto potrebbe arrivare una skin di Uncharted in Fortnite.