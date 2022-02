Fortnite X Marvel: arriva il fumetto con Spider-Man e Iron Man, includerà skin gratis

Dopo aver assistito a ben due serie a fumetti a tema DC Comics, i sopravvissuti di Fortnite Battaglia Reale si preparano a combattere al fianco dei supereroi Marvel in Zero War.

Sul portale ufficiale della Marvel è infatti stato pubblicato un nuovo post con tutti i dettagli su Fortnite X Marvel Zero War. Si tratta di una serie simile in tutto e per tutto a Fortnite X Batman Punto Zero, dal momento che proporrà al pubblico cinque diversi numeri che racconteranno una nuova avventura con protagonisti Spider-Man, Wolverine, Iron Man e Shuri. All'interno di ciascun numero della prima ondata di fumetti in arrivo nei negozi sarà anche possibile trovare un codice utile per ottenere senza costi aggiuntivi skin e altri elementi cosmetici (probabilmente sarà anche possibile sbloccare un costume extra riscattando i cinque codici). Purtroppo non è stata ancora svelata l'identità dei personaggi in arrivo nel gioco, ma è probabile che assisteremo al debutto di Shuri, che avrà un ruolo fondamentale nel sequel di Black Panther, e a versioni alternative degli eroi già approdati nel gioco tramite i Pass Stagionali.

Al momento non si conoscono ancora i dettagli sul prezzo dei singoli numeri, ma pare che la prima uscita sia prevista per il mese di giugno 2022.

