Fortnite x Marvel: la collaborazione non terminerà con la fine della Stagione 4

Le novità introdotte con la Stagione 4 di Fortnite hanno visto debuttare nel free to play una vasta selezione di contenuti a tema Marvel, tra supereroi, location e punti d'interesse.

La collaborazione è stata estremamente apprezzata dai frequentatori dell'Isola di gioco che hanno avuto l'opportunità di interagire con le icone della Casa Editrice statunitense. Da Thor ad Iron Man, passando per Hulk e Vedova Nera, i membri dei Vendicatori hanno fatto la propria comparsa all'interno di Fortnite: Battaglia Reale. Gli Avengers hanno portato con sé non solo i propri poteri, ma anche gadget a tema e iconici avversari, tingendo il mondo virtuale del gioco Epic Games dei colori dei più celebri personaggi Marvel.

Ebbene, sembra proprio che la partnership non si esaurirà al concludersi della Stagione 4 di Fortnite. A confermarlo è Donald Mustard, Direttore Cretivo di Fortnite: Battaglia Reale. Intervistato nel corso di un podcast, quest'ultimo ha infatti affermato che "Questo è l'inizio di parecchie cose che abbiamo pianificato per molti anni a venire, in riferimento all'interazione con Marvel. Quindi, questa non è la fine. Questo è l'inizio".



In attesa di maggiori dettagli su quelli che saranno i futuri contenuti legati ai supereroi della Casa delle Idee, i giocatori del titolo Epic Games possono dedicarsi all'evento di Halloween 2020 in Fortnite.