Fortnite x Marvel: Donald Mustard di Epic cita Iron Man e Dottor Destino!

Il Direttore Creativo di Epic Games, Donald Mustard, ha aggiornato i suoi profili social con un'immagine che ritrae Iron Man e Dottor Destino: saranno presenti all'evento Fortnite x Marvel che darà inizio alla Stagione 4?

L'affermato sviluppatore del colosso videoludico statunitense, infatti, non si è limitato a condividere questa immagine attraverso un "normale" post sui social ma ha voluto pubblicarla direttamente nel banner d'apertura del suo profilo Twitter ufficiale.

L'immagine in questione, la stessa che potete ammirare a fondo articolo, riprende un fittizio fumetto della Marvel che cita lo stesso Mustard come artista e disegnatore principale: oltre alle figure di Iron Man e Dottor Destino, nella composizione trova spazio anche una scritta che invita gli appassionati di Fortnite Capitolo 2 ad attendersi un evento che rappresenterà una sorta di "End of the Day".

Già in passato, Mustard ha utilizzato questo genere di "stratagemmi comunicativi" per fornire delle anticipazioni sulle novità in arrivo nella dimensione free to play di Fortnite, come nel caso delle sorprese offerte dall'evento Fortnite x Avengers Endgame a metà 2019. Ad ogni modo, la partenza ufficiale della Stagione 4 di Fortnite, e con essa dell'evento crossover con i Vendicatori della Marvel, è prevista per il 27 agosto su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e sistemi mobile.