Fortnite x Marvel: Epic annuncia l'evento che darà inizio alla Stagione 4

Con un teaser trailer pubblicato sui social, i vertici di Epic Games confermano le indiscrezioni degli ultimi giorni e annunciano ufficialmente l'evento crossover Fortnite x Marvel, uno spettacolo digitale che sancirà l'inizio della Stagione 4 del kolossal battle royale.

Il teaser invita tutti gli appassionati dello sparatutto free to play di Epic a prepararsi per il grande evento ingame che accompagnerà la fine dell'attuale Season a tema Aquaman e l'ingresso di Fortnite nella Stagione 4.

Il ritorno dei Vendicatori dopo l'evento Fortnite x Endgame di aprile 2019 sarà accompagnato da una serie di sorprese e di modifiche, sia al gameplay che alla mappa, tutte da scoprire. Proprio come anticipato dai dataminer, lo spettacolo organizzato da Epic Games avrà ufficialmente inizio il 27 agosto e coinvolgerà gli esploratori dell'isola (o meglio, dell'arcipelago) di Fortnite Capitolo 2 in una serie di attività con protagonisti gli eroi della Marvel.

Tra i personaggi che faranno parte di questo evento troveremo certamente Thor e il suo fidato martello Mjolnir. Al principe di Asgard faranno certamente seguito anche altri membri degli Avengers, anche se per il momento i dataminer di Fortnite non sono stati ancora in grado di determinare esattamente quali. Per scoprirlo, non ci resta che attendere le comunicazioni ufficiali di Epic: nel frattempo, vi ricordiamo che il colosso videoludico statunitense ha deciso di punzecchiare ulteriormente Apple lanciando il torneo FreeFortnite mettendo in palio la skin Don Torsolone.