Fortnite x Marvel Guerra Zero: al via il preorder del N°1 con la skin gratis di Spider-Man

Epic Games vuole fare il bis e, dopo il grandissimo successo del fumetto a tema Batman che ha visto la collaborazione tra Fortnite e DC Comics, ecco che arriva anche Fortnite x Marvel Guerra Zero. Il primo numero della serie arriverà tra poco più di un mese ed è già possibile accaparrarsi una copia con tanto di codice utile per sbloccare una skin.

Ecco di seguito il link utile per procedere alla prenotazione del primo numero della serie a fumetti su Amazon:

Come potete vedere visitando il link, il prezzo del primo numero è di soli 5 euro, cifra ben inferiore l costo di una singola skin. Questo significa che, in maniera simile a quanto accaduto lo scorso anno con il costume di Harley Quinn incluso, il fumetto andrà a ruba anche solo per il codice incluso al suo interno. Va precisato che al momento sappiamo solo che il fumetto includerà una skin di Spider-Man e non è stato ancora reso noto quale versione dell'eroe Marvel potremo sbloccare. Sappiate inoltre che, riscattando i codici di ognuno dei numeri facenti parte della serie, sarà possibile ricevere anche una seconda skin esclusiva.

In attesa di scoprire quale sarà la skin segreta, vi ricordiamo che è possibile anche procedere con il preorder della versione integrale della serie Fortnite x Marvel Guerra Zero, il quale avrà la copertina rigida e includerà tutti i codici.