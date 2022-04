Fortnite x Marvel: un leak potrebbe aver svelato la skin di Spider-Man 2099

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato dei numerosi supereroi Marvel che potrebbero arrivare nel negozio di Fortnite Capitolo 3 nel corso dei prossimi mesi. Sembrerebbe però che oltre ad Iron Fist, Joe Fixit, Captain Falcon e tutti gli altri personaggi del leak sia prevista anche l'uscita di una terza variante di Spider-Man.

Il leak, che sta facendo il giro dei social, è sempre legato al fumetto Fortnite x Marvel Zero War in uscita a giugno 2022. Una delle variant cover del fumetto, ovvero la copertina delle versioni alternative e più costose dei vari numeri in arrivo nei prossimi mesi, mostra uno degli Spider-Man più amati dal pubblico, ovvero Spider-Man 2099. La presenza di questa particolare versione dell'arrampicamuri sulla copertina del fumetto non indica solo la sua presenza nella storia che ci verrà narrata negli albi, ma ne suggerisce anche l'arrivo nel negozio oggetti. Sappiamo infatti che Epic Games vuole portare diversi personaggi legati al personaggio Marvel nel suo battle royale e non è da escludere che dopo i due Spider-Man (quello classico e quello di Tom Holland), Green Goblin, Mary Jane e Prowler sia in arrivo anche un'altra versione dell'Uomo-Ragno. Dopotutto il personaggio in questione si vede nel trailer di "Spider-Man: Across the Spider-Verse - Part One", sequel dell'acclamatissimo film d'animazione del 2018.

In attesa di conoscere nel dettaglio l'identità di tutti gli eroi coinvolti nel fumetto, vi ricordiamo che Epic ha annunciato una collaborazione tra Fortnite e Coachella 2022.