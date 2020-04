Fortnite X Marvel, nuovo evento in arrivo? Indizi scovati dai dataminer!

Tra i contenuti trapelati figurano infatti skin dedicate a Psylocke , della quale è inoltre possibile visionare un presunto estratto di gameplay, Domino e Cable . I tre combattenti si starebbero dunque apparentemente preparando a realizzare il proprio debutto all'interno di Fortnite: Battaglia Reale. Al momento, tuttavia, le ipotesi si fondano esclusivamente su quanto rilevato dai dataminer attivi sul battle royale, mentre nessuna conferma ufficiale in merito è giunta dal team di Epic Games. A questa nuova collaborazione Fortnite x Marvel manca dunque al momento l'ufficialità. In attesa di saperne di più, ricordiamo che il team di sviluppo ha invece confermato che la Stagione 3 di Fortnite è stata posticipata di diverse settimane.

La nutrita schiera di dataminer attivi sul titolo free to play ha infatti rapidamente avvistato riferimenti ad alcuni personaggi dell'universo Marvel . Come potete verificare nei Tweet disponibili direttamente in calce a questa news, gli indizi sembrano effettivamente essere numerosi. Tra i personaggi in apparenza destinati ad abbandonare carta e inchiostro in favore di una propria versione digitale, troviamo i principali eroi di Marvel X-Force .

Gameplay of the leaked Psylocke skin with the Psi-Blade Pickaxe! Both part of the X-Force set. pic.twitter.com/gVrDHOzblM — Trimix | Fortnite Leaks & News (@official_trimix) April 15, 2020

X-Force Set ingame! pic.twitter.com/FzI2SJtl1F — HYPEX - Fortnite Leaks & News (@HYPEX) April 15, 2020

NAME: Psylocke

DESCRIPTION: Telekinetically enhanced master martial artist.

ID: CID_737_Athena_Commando_F_DonutPlate

RARITY: Epic

SET: No Set!

SOURCE: ItemShop#Fortnite pic.twitter.com/uxIwDIgEGp — SkuB|Fortnite leaks|News (@SkuB85245625) April 15, 2020

NAME: Psylocke

DESCRIPTION: Telekinetically enhanced master martial artist.

ID: CID_737_Athena_Commando_F_DonutPlate

RARITY: Epic

SET: No Set!

SOURCE: ItemShop#Fortnite pic.twitter.com/uxIwDIgEGp — SkuB|Fortnite leaks|News (@SkuB85245625) April 15, 2020